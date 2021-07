Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (26.07.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Mehrere Prellungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, welcher am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, an der Einmündung der Byk-Gulden-Straße auf die Georg-Fischer-Straße passiert ist. Ein 29-Jähriger fuhr an diesem Vormittag mit einem Seat auf der Byk-Gulden-Straße und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Georg-Fischer-Straße abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen von rechts nahenden 58-jährigen Radfahrer, der auf einem Radweg parallel zur Georg-Fischer-Straße unterwegs war. Allerdings fuhr der Biker auf dem Radweg in die verkehrte Richtung. Bei einer folgenden Kollision zwischen dem Radfahrer und dem abbiegenden Auto stürzte der Biker und zog sich mehrere Prellungen im Bereich des rechten Armes und an den Rippen zu. Die eintreffenden Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

