POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Waldbrunn-Oberdielbach: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Waldbrunn-Oberdielbach kollidierten am Sonntagnachmittag ein 55-jähriger Radfahrer und ein Auto, wodurch der Zweiradfahrer tödlich verletzt wurde. Wir berichteten am 9. Mai (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4910568). Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls sucht die Polizei nach Augenzeugen. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

