Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Grünsfeld: Berauscht Auto gefahren

Ein 32-Jähriger steht in dem Verdacht am Montag berauscht mit seinem Auto auf der Autobahn 81 gefahren zu sein. Gegen 10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann mit seinem BMW auf der Rastanlage "Ob der Tauber Ost", nachdem er zuvor mit seinem Wagen die Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs war. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen, die nun untersucht wird. Weiter wurde bei ihm und seinen drei Mitfahrern Drogen aufgefunden. Allesamt müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

A81 / Tauberbischofsheim / Ahorn: Zu schnell und betrunken Auto gefahren

Ein 30-Jähriger war am Montagvormittag nicht nur zu schnell, sondern auch betrunken auf der Autobahn 81 unterwegs. Der Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Opel zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn in Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei wurde die Geschwindigkeit des Wagens gemessen und ergab 147 Stundenkilometern bei erlaubten 100. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr al 1,2 Promille. Daraufhin ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Eiersheim / Gamburg: Kraftradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Eiersheim und Gamburg wurde am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Kreisstraße in Richtung Gamburg und bog nach links auf einen befestigten landwirtschaftlichen Weg ab. Hierbei übersah er scheinbar den entgegenkommenden 64-Jährigen Kraftradfahrer auf seiner Maschine. Die Beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall schwer und der Transporterfahrer leicht verletzt. Beide mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Königheim-Weikerstetten: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ein 27-Jähriger war am Montagabend mit seinem Fahrzeug in Königheim-Weikerstetten unterwegs, obwohl er durch Drogen berauscht war. Polizeibeamte überprüften den Mann mit seinem Toyota gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 27. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus entnommen. Sofern in der Blutprobe des Mannes ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss er mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

