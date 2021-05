Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Schaden in Höhe von mehr als 3.000 Euro bleibt die Besitzerin eines Toyota Yaris sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Sonntag, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr gegen den Wagen gefahren ist. Die Frau hatten den Kleinwagen auf einem Parkplatz an der Lachenstraße in Adelsheim, zwischen der St. Marien- und der Jakobskirche, abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie den Schaden auf der linken Seite am Heck. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 erbeten.

Buchen: Motoradfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Samstagmittag, kurz vor 14 Uhr, ein 73-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall in der Nähe von Buchen in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war mit vier weiteren Motorradfahrern auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Götzingen und Sindolsheim unterwegs und stürzte, nachdem er ins Bankett gekommen war, auf die Fahrbahn. Der Mann wurde schwer verletzt und bis zu seinem Abtransport an der Unfallstelle erstversorgt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Mosbach: Motoradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Fahrfehler war vermutlich Ursache eines Motorradunfalls am Samstag, 17 Uhr, in Sattelbach. Der 48-jährige Fahrer eines Suzuki-Motorrads kam beim Abbiegen an der Einmündung an der Kreisstraße aus Lohrbach auf die L 525 zu Fall. Dabei verletzte er sich, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Neckarzimmern: Alkoholisiert am Steuer

Mehr als 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte ein 25-jähriger Opel-Fahrer, der am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug durch Neckarzimmern fuhr. Bei einer Kontrolle des Mannes bemerkten die Beamten, dass der Mann eine Fahne hatte. Ein Alkoholvortest bestätigte diese Wahrnehmung. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Auf den 25-Jährigen kommen nun ein Fahrverbot und eine Anzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell