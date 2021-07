Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Elektroroller-Fahrer muss Pkw ausweichen - Zeugen gesucht (25.07.2021)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Sonntag gegen 7 Uhr auf dem Löwernweg ereignet hat. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Elektroroller aus Richtung Kindlebildstraße in den Löwernweg. Im Bereich einer Kuppe kam ihm ein Auto aus Richtung der Kleingartenanlage entgegen. Da der asphaltierte Weg eine geringe Breite aufweist und der Pkw mittig darauf fuhr, musste der Mann nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Dort kippte sein Roller im abschüssigen Gelände um und er stürzte eine Böschung hinunter. Der Rollerfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Elektroroller entstand Sachschaden.

Der Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Kindlebildstraße. Es ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handelte. Daher werden Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz (Tel. 07531/995-0) zu melden.

