Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auf anderes Auto aufgefahren (25.07.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es gestern gegen 13.15 Uhr auf der B 33 stadteinwärts, auf Höhe der Waldsiedlung, gekommen. Eine 26-jährige Frau musste aufgrund einer roten Baustellenampel anhalten. Hinter ihr war eine 61-Jährige mit ihrem VW unterwegs, die dann auf den BMW der 26-jährigen Frau auffuhr. Die BMW-Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Der VW wurde in Höhe von rund 4.000 Euro beschädigt, der BMW in Höhe von circa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell