Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Mutwillig Heckscheibe an einem Auto beschädigt - Polizei nimmt Hinweise entgegen (24./25.07.2021)

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter an einem am Fahrbahnrand der Markusstraße, unmittelbar vor der Einmündung zur Obere(n) Rheinstraße geparkten schwarzen VW Golf die Heckscheibe beschädigt. Eventuell nutzte der Täter dafür eine Schleuder mit Metallkugel. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

