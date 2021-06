Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Seedorf/ Henstedt-Ulzburg - Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag (04.06.2021) wurde um 08:40 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Seedorf in der Straße "Unter den Linden" festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zigarettenautomat von unbekannten Tätern mit brachialer Gewalt aufgehebelt und Bargeld entwendet.

Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei in Garbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können. Hinweise sind an die Polizei in Garbek unter der Rufnummer 04559 - 188354 - 0 oder per E-Mail an Garbek.pst@polizei.landsh.de zu richten.

Am Montag (07.06.2021) um 13:04 Uhr wurde ein weiterer aufgebrochener Zigarettenautomat in der Amselstraße in Henstedt-Ulzburg mitgeteilt.

Auch dieser Automat wurde mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Zu der Schadenshöhe können noch keine Angaben getätigt werden.

Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen geben können. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 04193 - 9913 - 0.

Ob ein Zusammenhang zwischen den zwei Taten des vergangenen Wochenendes besteht, ist gegenwärtig Bestand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell