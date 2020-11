Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

ErkelenzErkelenz (ots)

Unbekannte Personen hoben am 4. November (Mittwoch), zwischen 15 Uhr und 22.50 Uhr, zunächst das Gartentor aus der Verankerung und gelangten so an die Terrassentür einen Hauses an der Straße Am Schneller. Dort hebelten sie die Tür auf und gelangten ins Gebäude. Im gesamten Wohnbereich wurden Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell