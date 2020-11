Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Strohballen in Brand gesetzt

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

An der Industrieparkstraße setzten unbekannte Täter eine Strohmiete mit zirka 150 Ballen in Brand. Die Feuerwehr ließ die Ballen kontrollierte abbrennen. Die Tat wurde am Donnerstag, 5. November, gegen 1.20 Uhr entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich Brandstiftung aufgenommen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell