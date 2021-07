Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen /Lkr. TUT) - Auto auf Parkplatz beschädigt - ZEUGEN?

Immendingen /Lkr. TUT (ots)

Vergangenen Samstag (24.07.2021) hat sich in Immendingen, zwischen 10:30 und 11:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Lidl-Parkplatz "Am Freizeitzentrum", vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen Mazda am vorderen linken Kotflügel. Danach ist er, ohnen sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weggefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Immendingen unter 07462 9464-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell