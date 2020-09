Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schützen Sie sich vor Taschendieben

Recklinghausen (ots)

Die Zahl der Taschendiebstähle in der Recklinghäuser Innenstadt ist zuletzt gestiegen. Über Tricks der Diebe und Tipps zum eigenen Schutz informiert die Recklinghäuser Polizei am Mittwoch, 30. September, an Infoständen am alten Marktplatz (vor dem ehemaligen Karstadt-Gebäude) und im Dr.-Helene-Kuhlmann-Park (neben dem Rathaus) sowie am Nachmittag an der Mobilen Wache am Recklinghäuser Busbahnhof (ZOB).

Darüber hinaus werden die Beamten im Innenstadtbereich unterwegs sein, Bürgerinnen und Bürger ansprechen und Fragen beantworten. Auch gemeinsame Kontrollen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Recklinghausen wird es geben.

Im Frühjahr 2020 waren die Fallzahlen im Kreis Recklinghausen und Bottrop erfreulich niedrig. Eine Entwicklung, die auch auf die Corona-Krise zurückzuführen war. Corona hatte dafür gesorgt, dass viele Läden geschlossen waren, keine Großveranstaltungen stattfanden und insgesamt deutlich weniger los war in den Innenstädten. Schlechte Zeiten also für Taschendiebe, die sich gerne im Gedränge aufhalten, wo Körperberührungen oder kleine Rempeleien nicht weiter auffallen. Das zeigt: Abstand hilft nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen Taschendiebe.

Um nicht bestohlen zu werden, empfiehlt die Polizei, wachsam zu sein. Sie sollten keine großen Bargeldbeträge mitnehmen und Portemonnaie, Kreditkarten und persönliche Papiere möglichst in verschlossenen Innentaschen aufbewahren. Handtaschen sollten grundsätzlich verschlossen am Körper getragen werden.

Taschendiebe gehen oftmals im Team vor. Nach dem Motto: Einer lenkt ab, der andere greift zu.

Weitere Tipps, wie Sie sich schützen können und wie die Tricks der Taschendiebe aussehen, können Sie unter dem folgenden Link nachlesen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

