Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Junger Radfahrer prallt gegen Auto (26.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem selbst verschuldeten Unfall am Montag gegen 8.30 Uhr auf der Straße "St.-Konrads-Weg". Ein 15-Jähriger prallte mit seinem Mountainbike gegen ein haltendes Auto, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. An seinem Canyon-Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Der Fahrer des Autos, bei dem es sich um ein helles SUV handelte, fuhr weiter. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell