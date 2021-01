PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 19.01.2021

Limburg (ots)

1. Geschwindigkeitskontrolle, Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange, 18.01.2021, 11.30 bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Montagmittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Ahlbacher Spange eine knapp zweistündige Geschwindigkeitsmessung durch. Von den Beamten wurden bei der Kontrolle in Fahrtrichtung Limburg insgesamt 940 Fahrzeuge gemessen, von denen 55 Fahrzeuge, davon 16 Lkw, zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter an diesem Tag waren ein Pkw mit 126 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 km/h und ein Lkw mit 92 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 km/h.

