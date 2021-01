PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldungen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.01.2021

Limburg (ots)

1. Heckscheibe von geparkten Fahrzeug eingeschlagen aber nichts entwendet, Limburg, Tal Josaphat, 16.01.2021, 07.00 Uhr bis 12.50 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben am Samstag in der Straße "Tal Josaphat" in Limburg die Heckscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Anschließend wurde der Innenraum durchsucht, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 12.50 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Limburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell