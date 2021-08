Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eigentümer zu rotem Damenrad gesucht

Bild-Infos

Download

Hermannsburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 10.08.2021, wurde ein unabgeschlossenes Fahrrad bei einem Baumarkt in der Lotharstraße in Hermannsburg aufgefunden. Es handelt sich um ein mit roter Farbe angesprühtes Damenfahrrad des Herstellers "ALU Cruiser" (s. Bild). Das Fahrrad ist als Fundfahrrad sichergestellt worden. Der Eigentümer des Fahrrads oder Hinweisgeber, die etwas zum Eigentümer sagen können, wenden sich bitte an die Gemeinde Südheide unter 05052-650 oder die Polizei Hermannsburg unter 05052-913310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell