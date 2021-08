Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vierbeiner löst Polizeieinsatz aus

Celle (ots)

Einen hoch brisanten Polizeieinsatz löste am heutigen Morgen ein Hund in einer Tierarztpraxis in der Biermannstraße aus.

Um 10:50 Uhr war in der Tierarztpraxis der Alarm ausgelöst worden, woraufhin die Polizei anrückte. Beim Eintreffen wurde durch die Mitarbeiter der Praxis umgehend Entwarnung gegeben. Wie sich herausstellte hatte der Golden Retriever-Welpe "Hugo" beim Herumtollen den Alarm in der Praxis ausgelöst. Für "Hugo" und alle Anwesenden sicherlich ein nicht alltägliches Erlebnis mit gutem Ende.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell