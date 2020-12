Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Streit eskaliert

Im Rausch randalierte am Mittwoch in Biberach ein 37-Jähriger mit einer Eisenstange.

UlmUlm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei soll ein 37-Jähriger gegen 22.15 Uhr in einem Gebäude in der Bleicherstraße mutmaßlich einem Mitbewohner eine Flasche Schnaps gestohlen haben. Deswegen stritten die beiden und attackierten sich auch körperlich. Dabei soll auch eine Eisenstange mit im Spiel gewesen sein, mit welcher der Verdächtige mehrere Scheiben eingeschlagen haben soll. Ein Zeuge rief die Polizei, die den Verdächtigen antraf. Er sei unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden und ließ sich nicht beruhigen. Deswegen legten ihm die Beamten die Handschließen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Später brachten sie den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dagegen wehrte er sich und beleidigte die Polizisten. Jetzt muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

+++2251005

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell