Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Kellereinbruch festgenommen

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch (11.11.2020) nahmen Polizisten einen Mann nach einem Kellereinbruch in der Wehringhauser Straße fest. Anwohner meldeten zuvor gegen 07:00 Uhr, dass sich ein Unbekannter unberechtigt in dem Mehrfamilienhaus aufhält. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnte diese den Mann im Keller des Hauses im Bereich einer aufgebrochenen Parzelle antreffen. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen konnten Tatwerkzeuge und mutmaßliche Tatbeute festgestellt werden. Der bereits für ähnliche Delikte polizeilich bekannte Mann verfügte zudem über keinen festen Wohnsitz und wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

