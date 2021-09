Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Volvo beschädigt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 6.15 Uhr in der Straße Am Vosseberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchiert vermutlich ein weißer Transporter während seiner Fahrt in Richtung der Gutshofstraße einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Volvo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5000 euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

