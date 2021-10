Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 09.10.2021, auf der Rotzler Straße zwischen Laufenburg-Rotzel und Murg-Hänner schwer verletzt. Der 14-jährige war Sozius auf einem kleinen Motorroller. Dessen ebenfalls jugendlicher Fahrer hatte gegen 23:10 Uhr die Kontrolle über das Gefährt verloren und war gestürzt. Während der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt blieb, zog sich der Sozius schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Schweizer Klinik verlegt. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe erhoben, da dieser alkoholisiert war. Das Zweirad wurde nur leicht beschädigt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

