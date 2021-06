Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Körperverletzung im Hauptbahnhof Münster und Schlägerei im Zug- Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Münster (ots)

Mit zwei blutenden Wunden am Hinterkopf wurde am Samstagmorgen (12.Juni) ein 18-jähriger Mann aus Recke zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der junge Mann war seinem Freund auf Gleis 3 zur Hilfe geeilt als dieser von fünf unbekannten Tätern körperlich angegriffen wurde. Hierbei schlug ihn ein Täter aus der Gruppe heraus mit einer Flasche zweimal auf den Hinterkopf. Nach der Flucht der fünfköpfigen Tätergruppe wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei die Identität eines möglichen Täters festgestellt. Die Bundespolizei Münster hat die Ermittlungen gegen die Tätergruppe aufgenommen und hat hierfür Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof gesichert.

Nur wenig später kam es in einem Regionalzug von Münster nach Hamm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen. Im Hauptbahnhof Hamm stellten Beamte der Bundespolizei nach Ankunft des Zuges die Identitäten von 16 Personen im Alter von 16-29 Jahren fest.

Ersten Ermittlungen zur Folge hatten sich die beteiligten Personen am Vortag in Münster am Aasee zum Feiern versammelt und gerieten auf der Rückfahrt auf Höhe des Bahnhofes Drensteinfurt in Streit. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der sich ein Beteiligter sichtbare Verletzungen im Gesicht zuzog. Bei zwei weiteren Personen stellten die Einsatzkräfte blutverschmierte Kleidung fest.

Auf Grund der Alkoholisierung aller Beteiligten und unterschiedlicher Zeugenaussagen ist der genaue Tathergang noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Bundespolizei. Hierzu wurden die Videoaufzeichnungen aus dem Zug bei dem Eisenbahnverkehrsunternehmen angefordert. Eine Versorgung der Wunden durch anwesende Rettungskräfte lehnte der Verletzte ab.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell