Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht in der Carl-Schurz-Straße -

Offenburg (ots)

Am Sonntag, zwischen 07:00 und 15:00 Uhr, kollidierte der Fahrer eines weiß lackierten Pkw mit demselben in der Carl-Schurz-Straße in Höhe Haus Nr. 6 bei der Vorbeifahrt mit einem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Audi A3. Obwohl beim Unfall am Audi auf der Fahrerseite Sachschaden in Höhe von rd. 3.000 EUR entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dessen Wagen müsste an der Beifahrerseite diverse Beschädigungen aufweisen. Zeugen werden gebeten, mit dem Polizeirevier in Rastatt unter T. 07222-7610 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell