Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 500

Seebach (ots)

Am Samstagmorgen, um 11:40 Uhr, befuhren mehrere Pkws die B 500 vom Ruhestein kommend in Fahrtrichtung Mummelsee. Aufgrund eines Fahrradfahrers mussten diese nacheinander abbremsen. Dies erkannten zwei folgende Motorradfahrer zu spät und fuhren auf. Einer der beiden kollidierte mit dem Fahrzeugheck des letzten Pkw, er kam ohne Verletzungen davon. Der Andere musste so stark abbremsen, dass er hinter diesem Pkw stürzte, er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg verbracht. Die B 500 wurde halbseitig gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 15000 Euro.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell