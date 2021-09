Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrer gestürzt

Baden-Baden (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein Motorradfahrer auf der B 500 vom Schwanenwasen in Richtung Baden-Baden. Am Helbingfelsen stürzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve und verletzte sich hierbei. Das Motorrad rutschte unter die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, er wurde leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

