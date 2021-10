Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahrradfahrer verunfallt und verletzt sich hierbei leicht

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 09.10.2021, gegen 16:45 Uhr kam es in der Salzstraße an der Einmündung zum Hirschenbuckel zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 81-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzte.

Der Fahrradfahrer kam nach aktuellem Stand der Ermittlungen aufgrund seines Alkoholgenusses ins Schwanken und daraufhin alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog sich der Mann Schürfwunden im Gesicht und an den Händen zu. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

