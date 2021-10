Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 07.10.2021, gegen 12:45 Uhr, kam eine 32-jährige Fahrzeugführerin auf der L172 in Fahrtrichtung Neustadt, kurz vor der Ortseinfahrt Neustadt, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden an Fahrzeug und Leitplanke von schätzungsweise 35.000 Euro. Glücklicherweise blieb die Unfallverursacherin unverletzt.

