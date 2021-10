Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 bei Neustadt - Von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 10.10.2021 gegen 20:45 Uhr kam ein 78-jähriger Fahrzeugführer auf der B31 in Fahrtrichtung Freiburg, in Höhe der Abfahrt Neustadt Mitte, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Das Fahrzeug war beschädigt aber noch fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 2.100 Euro.

