Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 317 bei Titisee - Auffahrunfall in Folge von Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt; OT: Titisee]

Am 10.10.2021, gegen 17:00 Uhr kam es auf der B317 in Höhe Titisee in Fahrtrichtung Schluchsee zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Quad-Fahrer fuhr nach aktuellem Erkenntnisstand aufgrund Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand auf den vorausfahrenden 49-jährigen PKW-Fahrer auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 3.200 Euro. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde in der Folge von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Quad-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom DRK versorgt.

