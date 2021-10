Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B315 bei Saig - Fahrzeugführer verursacht einen Unfall und begeht anschließend Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch; OT: Saig]

Am 10.10.2021 gegen 21:15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer die B315 in Fahrtrichtung Lenzkirch. Noch vor Saig kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem weißen PKW entgegen, dessen Licht ihn blendete. Darüber hinaus sei dieser unbekannte Fahrzeugführer auf der Gegenfahrspur gefahren. Bei einem durchgeführten Ausweichmanöver kollidierte der 51-jährige Fahrer mit der rechten Leitplanke. An dem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke kann noch nicht beziffert werden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

