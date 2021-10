Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Breitnau - Von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Breitnau]

Am 10.10.2021 kam ein Fahrzeugführer auf der B31 in Fahrtrichtung Freiburg, zwischen "Höllsteig" und "Millionenmauer", in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit der dortigen Betonmauer. Die Frontachse des Fahrzeuges wurde hierbei gebrochen, weshalb das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Das Fahrzeug wurde in der Folge von einem Abschleppunternehmen geborgen. An der Mauer ist nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden entstanden. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher unverletzt.

