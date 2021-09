Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in den "Seitzegaade"

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00Uhr, versuchten unbekannte Täter im Hinterhof des Anwesens Zweibrücker Str. 1 (Seitzegaade) eine Tür zu den Lagerräumen aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde eine Glasscheibe an der Hintertür der ehemaligen Gaststätte "Untere Parkschänke" ein. So konnten die Täter ein ehemaliges und leerstehendes Zimmer der ehemaligen Gaststätte betreten. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

