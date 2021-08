Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 21.08.2021, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, wurde ein geparkter Hyundai im Bereich der Roethestraße 22 in Emmendingen, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vom flüchtigen Unfallverursacher wurden rote Lackantragungen am geschädigten Fahrzeug gesichert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell