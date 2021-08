Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Titisee-Neustadt: Betäubungsmittel weggeworfen und Polizeibeamte beleidigt

Freiburg (ots)

Titisee-Neustadt/Breisgau-Hochschwarzwald

Am 20.08.2021, gegen 17:30 Uhr, konnte ein 21-jähriger Mann in der Seestraße in Titisee beobachtet werden wie er beim Anblick der Polizei augenscheinlich Rauschmittel in einem Gebüsch versteckte. Bei der anschließenden Personenkontrolle beleidigte der Mann die Polizeibeamten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und der Beleidigung von Polizeibeamten.

RTN/HjS

