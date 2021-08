Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall - B 31 Hinterzarten -in Höhe Parkplatz Goschenhobel-

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12,00 Uhr, gerät ein 73-jähriger Pkw-Fahrer, welcher die B31 talwärts in Richtung Freiburg befährt, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Wohnmobil.

Durch die Kollision stürzte das Wohnmobil um, weshalb die Fahrbahn komplett blockiert wurde. Der 73. Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Uni Klinik nach Freiburg gebracht werden musste. Seine Beifahrerin und die beiden Insassen des Wohnmobils wurden ebenfalls verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B 31 musste während der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung konnte um 17.10 Uhr vollständig aufgehoben werden.

FLZ PPFR

