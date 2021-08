Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an PKW in Titisee

Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, 79822 Titisee-Neustadt, OT Titisee, Strandbadstraße

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 15 Uhr bis 18:30 Uhr, wurde an einem auf dem Strandbadparkplatz abgestellten Pkw der Heckscheibenwischer mutwillig verbogen.

Da es im Tatzeitraum auf dem Parkplatz ein erhöhtes Personenaufkommen gab, erhofft sich die Polizei Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 durch mögliche Zeugen Hinweise zu diesem Geschehen.

