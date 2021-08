Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Titisee-Neustadt: Autofahrerin verunfallt mit Radfahrerin

Freiburg (ots)

Eine 47-jährige Autofahrerin wollte am Freitagmorgen, 20.08.2021, gegen 06:15 Uhr, von der Adolph-Kolping-Straße in die Pfauenstraße einbiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin vermutlich eine auf der Pfauenstraße in Richtung Stadtmitte fahrende 63-jährige Radfahrerin. Es kam zur Kollision wodurch die Radfahrerin stürzte. Diese erlitt in Folge dessen schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine örtliche Klinik zur weiteren Behandlung eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf rund 3200 EUR. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

