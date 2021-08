Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Heckscheibe mit Bierflasche eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein in der Bergstraße in WT-Waldshut geparktes Auto ist am Donnerstag, 19.08.2021, mutwillig beschädigt worden. Zwischen 17.45 Uhr und 18:15 Uhr wurde an dem grauen VW Golf die Heckscheibe mit einer Bierflasche eingeworfen. Reste der zerbrochenen Flasche fanden sich im Innenraum. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

