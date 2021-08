Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht auf Parkplatz vor einer Bank - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen ist am Mittwoch, 18.08.2021, in Weil am Rhein ein Schaden an einen geparkten Opel Crossland verursacht worden. Der schwarze Opel stand auf einem Parkplatz bei einer Bank in der Hauptstraße. Gegen 12:05 Uhr wurde der Schaden an der rechten Vordertüre des Opels festgestellt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0.

