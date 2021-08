Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Paketfahrer touchiert Auto und fährt davon - Polizei sucht Zeugen!

Beim Wegfahren beschädigte am Mittwoch, 18.08.2021, zur Mittagszeit, ein Paketfahrer einen im Birsfelder Weg parkenden Honda. Ein im Auto sitzende Kind konnte noch ein Krachen vernehmen. Es entstand an der Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

