Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Sachbeschädigung an LKW

Freiburg (ots)

Ihringen - Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum zwischen Freitag, 13.08.2021, 15:00 Uhr und Dienstag, 17.08.2021, 16:00 Uhr die Scheibe der Fahrertür an einem Lkw ein und beschädigten das Türschloss. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in Höhe des Fahrradweges in der Bahnhofstraße abgestellt. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter 07667/91170 zu melden.

