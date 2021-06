Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw rammt Straßenbahn

Nicht aufgepasst hat eine 40-Jährige am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr war eine Opelfahrerin in der Römerstraße unterwegs und wollte nach links in den Robert-Dick-Weg abbiegen. Dass neben ihr die Straßenbahn fuhr, hatte die 40-jährige Frau nicht gesehen. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Die Autofahrerin und der Straßenbahnfahrer, der keine Personen transportiert hatte, überstanden den Unfall ohne Blessuren. Die Fahrzeuge blieben nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Sachschaden an dem Opel schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

