Verletzungen zogen sich zwei 17-Jährige bei einem Unfall am Montag in Ehingen zu.

Gegen 13 Uhr war ein Autofahrer in der Altsteußlinger Straße unterwegs. Er bremste an einem Zebrastreifen. Hinter ihm fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller, der ebenfalls stoppte. Ihm folgte ein anderer 17-Jähriger, der ebenfalls mit einem Roller unterwegs war. Der hatte die Bremslichter zu spät gesehen und fuhr auf den Gleichaltrigen auf. Auch der Pkw wurde beschädigt. Die Jugendlichen stürzten. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der andere 17-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Zweiräder waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Angehörige kümmerten sich um die Bergung. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeuge schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

