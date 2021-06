Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Herd brennt

Am Montag rückte die Feuerwehr in Wain aus.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr brannte es in einer Wohnung in der Kirchstraße. Die 92- und 57-jährigen Bewohnerinnen brachten sich selbst in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die durch einen technischen Defekt am Herd entstanden waren. Rettungskräfte brachten die Seniorin vorsorglich in ein Krankenhaus.

