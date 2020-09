Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen verleiht zum zweiten Mal den Polizei Award an couragierte Helfer

Essen (ots)

Einladung zur Verleihung des Polizei Award im Polizeipräsidium Essen

Sehr geehrte Damen und Herren, am kommenden Freitag (25.September) ehrt Polizeipräsident Frank Richter gemeinsam mit der renommierten Jury, bestehend aus Herrn Innenminister Herbert Reul, Frau Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz, Herrn Prof. Bodo Hombach, Herrn Jean Pütz und Herrn Günter A. Steinmann gleich zwei ausgewählte Preisträger. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Polizei Award an einen couragierten Familienvater und an die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" verliehen. Ort: Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, Foyer (1.Etage) Zeit: Freitag, 25. September 2020, 15:00 Uhr Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-1065 bei der Polizeipressestelle anzumelden. /SaSt

