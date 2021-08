Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Unfallflucht nach Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Mittwochmorgen, 18.08.2021, gegen 07:40 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem grünen Opel Astra auf der K4928 in Richtung Vogtsburg-Achkarren, als ihr kurz nach der Einmündung "Zum Kaiserstuhl" ein Pkw entgegenkam und sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften. Am Auto der jungen Frau wurde dadurch neben dem Spiegel auch die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Der Fahrer/die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort. Die Polizei Breisach sucht nun nach dieser Person. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter 07667/91170.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell