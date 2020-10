Polizei Dortmund

POL-DO: Sattelzug durchbricht Mittelschutzplanke bei Unfall auf der A 45 - Fahrer leicht verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (8.10.) gegen 23 Uhr auf der A 45 bei Hagen ist der Fahrer eines Sattelzugs leicht verletzt worden. Sein Gespann hatte die Mittelschutzplanke durchbrochen. Dies sorgte für lange Sperrungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 54-Jährige aus Delmenhorst (Niedersachsen) mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Vor der Anschlussstelle Hagen-Süd, im dortigen Baustellenbereich, kam er auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug erfasste eine Warnbake und prallte gegen die Betonschutzwand. Anschließend geriet es nach links und durchbrach die Mittelschutzplanke, bevor es zum Stehen kam. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde zudem ein nachfolgendes Auto leicht beschädigt.

Der 54-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme lief der Verkehr in beide Fahrtrichtungen einspurig an der Unfallstelle vorbei. In Richtung Gießen konnte die Fahrbahn gegen 6.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Die Beeinträchtigungen in Richtung Dortmund dauern voraussichtlich bis zum frühen Freitagnachmittag an.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

