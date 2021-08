Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Täterfestnahme von mutmaßlichen Einbrechern

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, 19.08.2021, wurde der Polizei kurz nach Mitternacht durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er soeben zwei Personen dabei beobachten konnte wie sie in ein offenes Fenster in der Weddingstraße einstiegen.

Die sofort anfahrenden Streifen des Polizeireviers Freiburg-Süd können einen der beiden Täter noch in der Wohnung festnehmen. Der zweite kann in unmittelbarer Nähe zum Tatort in der Merzhauser Straße festgenommen werden.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16- und einen 23jährigen Mann marokkanischer und algerischer Staatsangehörigkeit. Ob sie für weitere Einbrüche in Frage kommen unterliegt den weiteren Ermittlungen. Diese dauern noch an.

lr

