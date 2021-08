Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht in Lenzkirch

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte am 18.08.2021, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr, auf dem Parkplatz einer Brauerei in Lenzkirch, Bonndorfer Straße, den linken Frontkotflügel eines dort geparkten weißen VW Golf vermutlich beim ein- oder ausparken beschädigt. Anschließend hatte sich der Verursacher ohne Veranlassung einer Schadensregulierung unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Vom Verursacherfahrzeug sind derzeit keine weiteren Erkenntnisse bekannt. Der entstandene Sachschaden am beschädigten Pkw beziffert sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt oder der Polizeiposten Lenzkirch bitten unter Telefon 07651/93360 oder 07653/964390 um sachdienliche Hinweise.

