POL-FR: Friedenweiler: Verkehrsunfall mit betrunkener Kradfahrerin

Freiburg (ots)

Eine 58-jährige Kleinkraftradfahrerin befuhr am 18.08.2021, gegen 10.45 Uhr, die B 31 von Friedenweiler in Richtung Titisee-Neustadt. In Folge Ihrer Alkoholeinwirkung verlor sie die Kontrolle über Ihr Kleinkraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürtzte in den Graben. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, sodass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurden.

Die leicht verletzte Fahrerin wurde in eine örtliche Klinik zu weiteren Behandlung verbracht.

